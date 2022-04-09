حالة الطقس غدا الأحد.. مائل للحرارة وشبورة كثيفة صباحًا

تشهد حالة الطقس غدًا الأحد، أجواء مائلة للحرارة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس غدا في القاهرة

وأفادت الأرصاد، بأن هناك شبورة كثيفة صباحًا أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مع أجواء غائمة جزئيًّا.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمعتدلة نهارًا، شبورة كثيفة أحيانا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

ولفتت الأرصاد الجوية، إلى أن هناك أجواء غائمة جزئيًّا على السواحل الشمالية الغربية والشرقية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر حارة نهارًا، مشمس، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس حار نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة، المتوقعة غدًا الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 29، والصغرى 15، وفي الإسكندرية العظمى 24، والصغرى 15.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 28، والصغرى 15 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى 29، والصغرى 11.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، غدًا الأحد، في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى، و24 للصغرى، وعلى محافظة قنا 38 درجة للعظمى، و22 للصغرى.

درجات الحرارة والطقس

بينما تسجل الأقصر 39 للعظمى، و23 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 35، والصغرى 19.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

منخفض السودان الموسمي

ينشأ منخفض السودان نتيجة صعود الهواء عن طريق تيارات الحمل المتولدة بالتسخين العالى لسطح الأرض.

وهو مما يؤدى إلى هبوط الضغط الجوى فى هذه المنطقة خاصة شرق وجنوب السودان، وهو منخفض غير حركى ولكنه امتدادى.

ويمتاز منخفض السودان بتواجده طوال العام ولكن يحدث له ذبذبة مع فصول السنة، ويكون نشاطه خلال فصل الخريف والشتاء والربيع.