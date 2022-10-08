حالة الطقس غدا الأحد.. مائل للحرارة وأمطار على الوجه البحري

تشهد حالة الطقس غدًا الأحد، أجواءً مائلة للحرارة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمائلة للحرارة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر حارة نهارًا، ومعتدلة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد، في القاهرة تبلغ العظمى 29، والصغرى 21، وفي الإسكندرية العظمى 27، والصغرى 21.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 29، والصغرى 21 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى بها 27، والصغرى 17.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا الأحد، في محافظة أسوان 36 درجة للعظمى، و24 للصغرى، وعلى محافظة قنا 34 درجة للعظمى، و23 للصغري.

بينما تسجل محافظة الأقصر 35 للعظمى، و23 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 31، والصغرى 21.

فيما تسجل درجات الحرارة في مرسى مطروح 26 درجة للعظمى، و19 للصغرى.

الطقس غدًا في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 28 للعظمي و21 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 27 للعظمى، و21 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

فصل الخريف

بدأ فصل الخريف لعام 2022 في مصر، فلكياً خلال الشهر الجاري، ويستمر هذا الفصل لنحو 89 يوماً و20 ساعة و44 دقيقة.

فصل الخريف يعد أجمل فصول السنة من حيث الاعتدال في الأحوال الجوية فتكون درجات الحرارة ما بين حرارة الصيف المرتفعة وبرودة الشتاء.

مميزات الاعتدال الخريفي

أفادت الأرصاد الجوية، بأنه خلال فصل الخريف يتساوى الليل والنهار في معظم الكرة الارضية.

ويبدأ الليل بالزيادة والنهار بالنقصان في النصف الشمالي للكرة الأرضية، بينما يحدث العكس في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.

يحدث الاعتدال الخريفي في النصف الشمالي للكرة الأرضية بينما يحدث الاعتدال الربيعي في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.