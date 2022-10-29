حالة الطقس غدا الأحد.. مائل للحرارة نهارًا وشبورة صباحًا على الطرق

تشهد حالة الطقس غدًا الأحد، أجواءً مائلة للحرارة نهارًا، لطيفة إلى مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس غدًا في القاهرة

وتتكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمعتدلة نهارًا، لطيفة إلى مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

وتسقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر حارة نهارًا، ولطيفة إلى مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف إلى مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد، في القاهرة تبلغ العظمى 27، والصغرى 20، وفي الإسكندرية العظمى 26، والصغرى 19.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 26، والصغرى 19 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى بها 26، والصغرى 14.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا الأحد، في محافظة أسوان 31 درجة للعظمى، و19 للصغرى، وعلى محافظة قنا 30 درجة للعظمى، و19 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 31 للعظمى، و19 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 29، والصغرى 18.

فيما تسجل درجات الحرارة في مرسى مطروح 24 درجة للعظمى، و16 للصغرى.

الطقس غدًا في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 27 للعظمى، و20 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 26 للعظمى، و19 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

رياح البوارح

رياح شمالية غربية شديدة الجفاف تثير الغبار والاتربة، حيث تصل سرعتها أحياناً إلى أكثر من 55كم/ ساعة، وقد تؤدي إلى تشكل العواصف الرملية في الحالات الشديدة.

كما تنشأ رياح البوارح بسبب ارتفاع الضغط الجوي السطحي على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وانخفاضه الشديد فوق شرق الجزيرة العربية وصحراء الربع الخالي.

مما يساهم في اندفاع الرياح من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي مع إثارة الغبار والعواصف الرملية.

تقزح الغيوم

ظاهرة عجيبة تسمي تقزح الغيوم أو (iridescent) وهي ظاهرة بصرية ملونة تظهر في السحب القريبة من سقوط ضوء الشمس أو القمر عليها.

وهي تشبه الألوان التي تظهر في فقاعات الصابون والزيت على سطح الماء، وغالبًا ما تُلاحظ هذه الظاهرة الشائعة إلى حد ما في سحب ركامية متوسطة، سحب ركامية عدسية، وسحب سمحاقية.