حالة الطقس غدا الأحد.. مائل للبرودة نهارًا وأمطار على السواحل الشمالية

تشهد حالة الطقس غدًا الأحد، أجواءً مائلة للبرودة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية، فمائلة للدفء نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشرقية.

كما تسقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

حالة الطقس في سيناء

أما حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فحارة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد، في القاهرة تبلغ العظمى 25 درجة، والصغرى 15، وفي الإسكندرية العظمى 22، والصغرى 16 درجة.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 24 درجة، والصغرى 15 درجة، ومدينة سيوة تسجل العظمى 26 درجة، والصغرى 16 درجات.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا الأحد، في محافظة أسوان 30 درجة للعظمى، و19 للصغرى، وعلى محافظة قنا 29 درجة للعظمى، و17 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 30 للعظمى، و 18 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 27، والصغرى 16.

فيما تسجل درجات الحرارة فى مرسى مطروح 21 درجة للعظمى، و16 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 25 للعظمى، و15 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 22 للعظمى، 16 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

الأعاصير المتوسطية

هي ظاهرة جوية (عاصفة) شبيهه بالأعاصير المدارية أو الاستوائية تظهر فوق منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وفي بعض الحالات النادرة وصلت قوة العاصفة إلى قوة إعصار من الدرجة الأولى، لكن حتى في مثل هذه الحالات تعتبر قوة الرياح ليست هي العامل الأخطر على المجتمع، بل يتمثل الخطر الرئيس في الأمطار الغزيرة و‌الفيضانات المفاجئة.

تم التعرّف على الأعاصير المتوسطية وتحديدها في منطقة حوض البحر المتوسط في ثمانينيات القرن العشرين، وذلك بالاستعانة بصور الأقمار الصناعية والتي أظهرت ضغوطاً جوية منخفضة (شبيهة بالاستوائية) تسببت بتشكل عين إعصارية في وسطها.

وبناءً على ذلك تبيّن أن هذه الظاهرة الجوية ليست نادرة بشكل خاص بل تكررت خلال السنوات السابقة.