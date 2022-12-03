حالة الطقس غدا الأحد.. مائل للبرودة في الصباح الباكر وشبورة على الطرق

تشهد حالة الطقس غدًا الأحد، أجواء مائلة للبرودة في الصباح الباكر، معتدلة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس غدًا في القاهرة

وتتكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فلطيفة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر حارة نهارًا، ولطيفة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس حار نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على الشمال.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد، في القاهرة تبلغ العظمى 23، والصغرى 14، وفي الإسكندرية العظمى 22، والصغرى 15.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 23، والصغرى 13، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى بها 22، والصغرى 09.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا الأحد، في محافظة أسوان 27 درجة للعظمى، و14 للصغرى، وعلى محافظة قنا 26 درجة للعظمى، 13 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 26 للعظمى، و13 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 24، والصغرى 11.

فيما تسجل درجات الحرارة في مرسى مطروح 21 درجة للعظمى، و12 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 23 للعظمى، و14للصغرى، وفي العلمين الجديدة 22 للعظمى، و14 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية شرقية.

بينما حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.25 والرياح شمالية غربية.

الكتل الهوائية

الكتل الهوائية، هي كتلة ضخمة كبيرة من الهواء المتجانس ذو خصائص محددة يكتسبها من طبيعة المنطقة التي يتكون بها لها خصائص وصفات متجانسة من حيث درجة الحرارة والرطوبة عند كل مستوى أفقي من مستوياتها.

مصدر الكتلة الهوائية، هي المنطقة الواسعة التي تكتسب الكتلة الهوائية خواص سطحها الملاصق.

تتكون الكتل الهوائية عندما يبقى الهواء على أسطح كبيرة ذات درجات حرارة ورطوبة موحدة ومتجانسة فتسمى هذه المنطقة مصدر الكتلة الهوائية.

ومن أهم العوامل هدوء الرياح حيث تسمح سرعات الرياح المنخفضة للهواء بالبقاء ثابتًا لفترة كافية لاكتساب خصائص منطقة المصدر، مثل الحرارة والرطوبة.

وعندما تحرك الرياح الكتل الهوائية، فإنها تنتقل مع خصائصها الجوية من منطقة المصدر إلى منطقة جديدة.

وتؤثر هذه الكتل على المناطق التي تمر بها فتعمل على تغيير درجة حرارتها ورطوبتها.

كما تتأثر هذه الكتل بحسب طبيعة المناطق التي وصلت إليها، ولأن هذه الكتل ذات صخامة كبيرة جدا فإن تأثير المنطقة عليها لا يكون كبير الدرجة، أي أنه يؤثر على المناطق السفلى من الكتلة.

أنواع الكتل الهوائية، كتل هوائية باردةقد تكون رطبة أو جافة، كتل هوائية حارة قد تكون رطبة أو جافة.