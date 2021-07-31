حالة الطقس غدا الأحد.. شديد الحرارة والقاهرة تسجل 42 درجة

تشهد حالة الطقس غدا الأحد، ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة والرطوبة، وتسجل القاهرة 42 درجة محسوسة.

الطقس غدا في القاهرة

وأفادت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس على القاهرة والوجه البحري، شديدة الحرارة نهارًا، وشبورة صباحا، مائلة للحرارة ليلا، والرياح نشطة.

الطقس غدا في السواحل

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية حارة نهارًا، مائلة للحرارة ليلا، وشبورة صباحا، والرياح نشطة على السواحل الغربية.

الطقس غدا في سيناء

وتابعت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة نهارًا، مائلة للحرارة ليلا، والرياح معتدلة.

الطقس غدا في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، مائل للحرارة ليلا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، مائل للحرارة ليلا.

وترتفع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة، ولكن نشاط الرياح يقلل الاحساس بارتفاع الرطوبة ليلا.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 40 درجة، والمحسوسة 42 درجة، والصغرى 26 وفي الإسكندرية العظمى 34 والصغرى 25.

أما شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 30، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 29 درجة للصغري.

الطقس غدا في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 36 والصغرى 25 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 41 والصغرى 23 درجة.

الطقس غدا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدا الأحد، في محافظة أسوان 43 درجة للعظمى و 29 للصغرى، وعلي محافظة قنا 42 درجة للعظمى و 27 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 43 للعظمي و 28 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 41 والصغري 26 درجة.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمي و 30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد، إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.75 متر، والرياح جنوبية غربية.

الحرارة المقاسة والمحسوسة

أكدت الأرصاد، أن هناك اختلافا بين الحرارة المقاسة (المعلنة) والمحسوسة، وفى واقع الأمر هذا صحيح في أوقات معينة تحت ظروف معينة.

فدرجة الحرارة المعلنة تعكس درجة حرارة الهواء الساكن على ارتفاع 2 م عن سطح الأرض، وهناك شروط خاصة عند قياسها وهى، جهاز الترمومتر فى صندوق خشبى ينفذ من خلاله الهواء، ولا يتأثر بالرياح، ولا تصل أشعة الشمس له.

أما درجة الحرارة المحسوسة التى يشعر بها الأنسان تتوقف على عدة عوامل مرتبطة بعملية التعرق وتبخر العرق عن الجلد ومنها، كمية أشعة الشمس، ونسبة الرطوبة فى الجو فالرطوبة العالية تعمل على تقليل التعرق من جلد الأنسان فيزيد إحساسك بالحرارة.

وسوف يظهر الأختلاف جليا بين الحرارة المعلنة والمحسوسة فالفترة القادمة بشكل كبير نتيجة زيادة نسبة الرطوبة الناتجة عن امتداد منخفض الهند الموسمى وتأثيره علينا.