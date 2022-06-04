حالة الطقس غدا الأحد.. شديد الحرارة نهارًا والرياح نشطة أحيانًا على القاهرة

تشهد حالة الطقس غدًا الأحد أجواءً شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمائلة للحرارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديدة الحرارة نهارًا، ومعتدلة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في الصعيد

ولفتت الأرصاد، إلى أنه يسود شمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد، في القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 36، والصغرى 23، وفي الإسكندرية العظمى 29، والصغرى 22.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 34، والصغرى 22 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى بها 36، والصغرى 19.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا الأحد، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى، و26 للصغرى، وعلى محافظة قنا 41 درجة للعظمى، و25 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 42 للعظمى، و24 للصغرى، وسوهاج العظمى 39، والصغرى 25.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.

حوادث الغرق

قالت الأرصاد الجوية، إنه كثيرا ما نسمع عن حوادث الغرق على الشواطئ ولا يعلم أحد عن سببها وربما أيضا تحدث لسباحين مهرة ويبقي السبب دائما مجهولا .

وأضافت أن 80 % من حوادث الغرق علي الشواطئ تحدث بسبب تيار التمزق وهي قنوات قوية وضيقة للمياه سريعة الحركة حيث تتحرك بسرعة تصل إلى ثمانية أقدام في الثانية.

وتابعت أنه يمكن للتيارات المتشققة أن تتحرك أسرع من السباح الأولمبي، ويمكن تمييز تيار التمزق بواسطة رؤية اختلاف في لون الماء وتكون قاتمة بشكل كبير لأنه يعمل علي جرف الرغوة أو الأعشاب البحرية أو الحطام باتجاه البحر.

ويتم تحديد خطر تيارات التمزق من خلال العديد من العوامل بما في ذلك الطقس والمد والجزر والتغيرات المحلية في شكل الشاطئ وكيف تتكسر الأمواج بعيدًا عن الشاطئ.

وقد تحتوي بعض الشواطئ على تيارات متشققة طوال الوقت تقريبًا، في حين أن الشواطئ الأخرى تكاد لا ترى التدفق الخطير.