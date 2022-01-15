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حالة الطقس غدا الأحد.. شديد البرودة وأمطار على القاهرة

اضطراب بالبحر المتوسط
دعاء محمود 6:04 م, السبت, 15 يناير 22 6:04 م, السبت, 15 يناير 22

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تشهد حالة الطقس غدا الأحد، أجواء باردة نهارًا شديدة البرودة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس غدا في القاهرة

وتتوقع الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فباردة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، والرياح نشطة.

كما تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء معتدلة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، تصل لحد الصقيع على وسط سيناء، والرياح معتدلة.

وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سيناء.

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حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس بارد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد بارد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

كما تسقط أمطار خفيفة على مناطق من شمال الصعيد.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 16، والصغرى 09، وفي الإسكندرية العظمى 16، والصغرى 10.

الطقس غدا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 16، والصغرى 09 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى 15، والصغرى 04.

الطقس غدا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، غدًا الأحد، في محافظة أسوان 17 درجة للعظمى، و08 للصغرى، وعلى محافظة قنا 17 درجة للعظمى، و 07 للصغرى.

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بينما تسجل الأقصر 17 للعظمى، و08 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 16، والصغرى 07.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 75 للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 70 للعظمى، و35 للصغرى.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 60 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 55 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

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بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

المرتفع الجوى

المرتفع الجوى دائما ما يرتبط بالاستقرار فالأحوال الجوية كما لا يصاحبه سقوط أمطار أو سحب ركامية.

وبالرغم من ذلك فإن المرتفع الجوى يصاحبه ظواهر شديدة الخطورة مثل الشبورة المائية التى ممكن أن تصل إلى حد الضباب وتقلل مستوى الرؤية الأفقية، وهذا ما يحدث عندما يصاحب المرتفع الجوى ارتفاع نسب الرطوبة والهدوء النسبى للرياح.

كما يعمل المرتفع الجوى كمظله حيث يضغط عمود الهواء ويحبس كل الرطوبة والشوائب العالقة والأتربة والدخان فى طبقات قريبة من السطح.

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بقلم دعاء محمود

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