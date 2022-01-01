لايف

حالة الطقس غدا الأحد.. شديد البرودة ليلا وأمطار

شبورة كثيفة صباحًا
دعاء محمود 7:18 م, السبت, 1 يناير 22 7:18 م, السبت, 1 يناير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

تشهد حالة الطقس غدًا الأحد، أجواءً مائلة للبرودة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس غدا في القاهرة

وتتوقع الأرصاد سقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما تتكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمائلة للبرودة نهارًا، شبورة كثيفة صباحًا، شديدة البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

اقرأ أيضا  حالة الطقس اليوم الثلاثاء 28-12-2021 في مصر.. القاهرة تسجل 19 درجة

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء مائلة للدفء نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء، والرياح معتدلة.

وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على سيناء وشمال البحر الأحمر.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد، يسود طقس مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا والرياح معتدلة.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 17، والصغرى 11، وفي الإسكندرية العظمى 17، والصغرى 12.

اقرأ أيضا  السيسي : تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية مفروشة بالإيجار للمتزوجين حديثًا (فيديو)

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 17، والصغرى 11 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 18، والصغرى 10.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، غدًا الأحد، في محافظة أسوان 21 درجة للعظمى، و11 للصغرى، وعلى محافظة قنا 19 درجة للعظمى، و 09 للصغرى.

درجات الحرارة
درجات الحرارة

بينما تسجل الأقصر 19 للعظمى، و10 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 17، والصغرى 09.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 86 للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و40 للصغرى.

اقرأ أيضا  أمطار على القاهرة.. والمحافظ يطالب المواطنين بعدم النزول للشوارع إلا للضرورة

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم دعاء محمود

ملف الكاتب دعاء محمود

اقرأ أيضاً

ملابسات ضبط مطربة في أحد الكافيهات بمدينة نصر

أماني عوض 6:59 م, السبت, 1 يناير 22

نقل نزلاء سجن طره إلى مراكز الإصلاح والتأهيل

أماني عوض 6:22 م, السبت, 1 يناير 22

مكاسب هائلة وخسائر فادحة لأكثر الناس ثراء في العالم خلال 2021

أيمن عزام 5:55 م, السبت, 1 يناير 22

درجات الحرارة غدا.. سحب رعدية وسيول في سيناء والعظمى بالقاهرة 17

عصام عميرة 5:28 م, السبت, 1 يناير 22

«بالمغافلة والنصب».. ضبط سيدة تزعمت عصابة لسرقة محال المصوغات الذهبية بالقاهرة

أماني عوض 5:10 م, السبت, 1 يناير 22

الداخلية تواصل حملات التوعية بمخاطر تعاطي المخدرات في المدارس

أماني عوض 4:22 م, السبت, 1 يناير 22