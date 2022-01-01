حالة الطقس غدا الأحد.. شديد البرودة ليلا وأمطار

تشهد حالة الطقس غدًا الأحد، أجواءً مائلة للبرودة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس غدا في القاهرة

وتتوقع الأرصاد سقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما تتكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمائلة للبرودة نهارًا، شبورة كثيفة صباحًا، شديدة البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء مائلة للدفء نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء، والرياح معتدلة.

وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على سيناء وشمال البحر الأحمر.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد، يسود طقس مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا والرياح معتدلة.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 17، والصغرى 11، وفي الإسكندرية العظمى 17، والصغرى 12.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 17، والصغرى 11 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 18، والصغرى 10.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، غدًا الأحد، في محافظة أسوان 21 درجة للعظمى، و11 للصغرى، وعلى محافظة قنا 19 درجة للعظمى، و 09 للصغرى. درجات الحرارة

بينما تسجل الأقصر 19 للعظمى، و10 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 17، والصغرى 09.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 86 للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.