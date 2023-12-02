حالة الطقس غدا الأحد.. شبورة كثيفة تصل لحد الضباب على الطرق وأجواء باردة ليلا

أفادت الأرصاد الجوية بأن حالة الطقس غدًا الأحد، مائلة للحرارة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

وتتكون شبورة مائية صباحًا كثيفة قد تصل لحد الضباب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

وأضافت الأرصاد أن حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للحرارة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح معتدلة.

وتتكون شبورة مائية صباحًا كثيفة قد تصل لحد الضباب على السواحل الشمالية.

حالة الطقس في سيناء

أما حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فمعتدلة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح معتدلة.

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من حلايب وشلاتين.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس معتدل نهارًا، باردة ليلًا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد، في القاهرة تبلغ العظمى 25 درجة، والصغرى 15، وفي الإسكندرية العظمى 25، والصغرى 14 درجة.

الطقس غدًا في دمنهور

وفي دمنهور، العظمى 24 درجة، والصغرى 14 درجة، ومدينة سيوة تسجل العظمى 23 درجة، والصغرى 07 درجة.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا الأحد، في محافظة أسوان 30 درجة للعظمى، و15 للصغرى، وعلى محافظة قنا 29 درجة للعظمى، و13 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 30 للعظمى، و12 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 27 والصغرى 11.

فيما تكون درجات الحرارة فى مرسى مطروح 23 درجة للعظمى، و11 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجة حرارة 25 للعظمى، و15 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 24 للعظمى، 13 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

الأعاصير المتوسطية

هي ظاهرة جوية (عاصفة) شبيهه بالأعاصير المدارية أو الاستوائية تظهر فوق منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وفي بعض الحالات النادرة وصلت قوة العاصفة إلى قوة إعصار من الدرجة الأولى، لكن حتى في مثل هذه الحالات تعتبر قوة الرياح ليست هي العامل الأخطر على المجتمع، بل يتمثل الخطر الرئيس في الأمطار الغزيرة و‌الفيضانات المفاجئة.

تم التعرّف على الأعاصير المتوسطية وتحديدها في منطقة حوض البحر المتوسط في ثمانينيات القرن العشرين، وذلك بالاستعانة بصور الأقمار الصناعية والتي أظهرت ضغوطاً جوية منخفضة (شبيهة بالاستوائية) تسببت بتشكل عين إعصارية في وسطها.

وبناءً على ذلك تبيّن أن هذه الظاهرة الجوية ليست نادرة بشكل خاص بل تكررت خلال السنوات السابقة.

وبخصوص التوزيع الزماني والمكاني للأعاصير المتوسطية فهي تنشط من شهر سبتمبر إلي يناير وتخلو شهور الصيف من تكونه وعادة ما تتكون غرب البحر المتوسط، وتكون نادرة الحدوث في المنطقة الشرقية، مثل ما حدث في 24 أكتوبر 2019 وأدت إلي أمطار غزيرة علي السواحل المصرية.