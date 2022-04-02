حالة الطقس غدا الأحد.. حار ونشاط للرياح على القاهرة

تشهد حالة الطقس غدًا الأحد، أجواء حارة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح نشطة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس غدًا في القاهرة

وأفادت الأرصاد الجوية بأن هناك أجواء غائمة جزئيًّا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمائلة للحرارة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء حارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة، المتوقعة غدًا الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 31، والصغرى 17، وفي الإسكندرية العظمى 27، والصغرى 17.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 29، والصغرى 17 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 15.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، غدًا الأحد، في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى، و20 للصغرى، وعلى محافظة قنا 30 درجة للعظمى، و19 للصغرى.

درجات الحرارة والطقس

بينما تسجل الأقصر 40 للعظمى، و20 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 38، والصغرى 19.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 75 للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 70 للعظمى، و35 للصغرى.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 60 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 55 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية شرقية.

فصل الربيع

هو فصل انتقالي ينقلنا من برودة وأمطار الشتاء إلى حرارة ورطوبة فصل الصيف، إذ يتسم مناخ فصل الربيع بالاعتدال فى درجات الحرارة على معظم المدن خلال تلك الفترة.

وأكدت الأرصاد، أن فصل الربيع عادة ما يشهد تقلبات جوية حادة وسريعة حيث تتكون المنخفضات الخماسينية القادمة من الصحراء الليبية وتتجة الى الصحراء الغربية لمصر يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة وهو مايعرف برياح الخماسين.

وتتكون رياح الخماسين خلال فصل الربيع من رياح مثيرة للرمال والأتربة تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق ويصاحب تلك الحالة موجات شديدة الحرارة.

إذ يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ويؤدي ذلك إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.