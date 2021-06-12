حالة الطقس غدا الأحد.. حار نهارًا ورياح مثيرة للأتربة على شمال الصعيد

تشهد حالة الطقس غدا الأحد، أجواء حارة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح نشطة على القاهرة، فيما تكون معتدلة على الوجه البحرى.

الطقس غدا في السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح نشطة على بعض المناطق من السواحل.

الطقس غدا في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على سيناء.

الطقس غدا في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، لطيف ليلا والرياح نشطة مثيرة للأتربة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا والرياح معتدلة.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 35 درجة، والصغرى 21 وفي الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20.

أما شرم الشيخ العظمى 40 والصغرى 27، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 27 درجة للصغري.

الطقس غدا في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 32 والصغرى 21 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 34 والصغرى 21 درجة.

الطقس غدا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدا الأحد، في محافظة أسوان 46 درجة للعظمى و 28 للصغرى، وعلي محافظة قنا 45 درجة للعظمى و 27 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 46 للعظمي و 27 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 44 والصغري 26 درجة.

نسبة الرطوبة غدا

ونوهت الأرصاد، بأن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمي و 25 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 80 للعظمى، و 40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 30 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد، إلى أن حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

منخفض السودان الموسمي

ينشأ منخفض السودان نتيجة صعود الهواء عن طريق تيارات الحمل المتولدة بالتسخين العالى لسطح الأرض.

وهو ما يؤدى إلى هبوط الضغط الجوى فى هذه المنطقة خاصة شرق وجنوب السودان، وهو منخفض غير حركى ولكنه امتدادى.

ويمتاز منخفض السودان بتواجده طوال العام ولكن يحدث له ذبذبة مع فصول السنة، ويكون نشاطه خلال الخريف والشتاء والربيع.