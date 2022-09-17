حالة الطقس غدا الأحد.. حار نهارًا ورياح نشطة على جنوب سيناء

تشهد حالة الطقس غدًا الأحد، أجواء حارة رطبة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس غدًا في القاهرة

وتتكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فحارّة نهارًا، شبورة صباحًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديدة الحرارة نهارًا، ومائلة للحرارة ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، مائل للحرارة ليلًا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد، في القاهرة تبلغ العظمى 32، والصغرى 23، وفي الإسكندرية العظمى 30، والصغرى 23.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 31، والصغرى 23 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى بها 35، والصغرى 21.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا الأحد، في محافظة أسوان 38 درجة للعظمى، و25 للصغرى، وعلى محافظة قنا 37 درجة للعظمى، و24 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 38 للعظمى، و25 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 36، والصغرى 22.

فيما تسجل درجات الحرارة في مرسى مطروح 28 درجة للعظمى، و21 للصغرى.

الطقس غدًا في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 32 للعظمي و22 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 30 للعظمى، و22 للصغرى.

المزارعون

مع ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة خلال هذه الفترة تتأثر المحاصيل الزراعية تأثرا سلبيا حيث تؤدي الموجات الحرارية العالية إلى ضعف النمو الخضري، اصفرار النباتات، التقزم، تضرر عقد الثمار.

مع زيادة الحساسية للإصابة بالأمراض وطرد مبكر جدا للسنبلة لذلك تحتاج إلى معاملة خاصة من حيث الري والتسميد ومكافحة الآفات وذلك للخروج بالمحاصيل الزراعية بأقل أضرار ممكنة.

لذا يجب على المزارعين اتباع هذه الإجراءات وهي:

عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس في وقت الظهيرة لتجنب إصابة المزارعين بالأمراض المتعلقة بالاجهاد الحراري.

ري النباتات في أوقات مبكرة بعد الفجر أو الفترة بين العصر والمغرب لأنها أفضل الأوقات للري حيث تبدأ حرارة التربة في الانخفاض حتى لا تتأثر النباتات وتجنب الري وقت الظهيرة.

قليل كمية المياه في الريه الواحدة وزيادة عددها لتفادي تساقط الثمار.