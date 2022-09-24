حالة الطقس غدا الأحد.. حار نهارًا واضطراب في البحر الأحمر

تشهد حالة الطقس غدًا الأحد، أجواء حارة رطبة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا في المساء على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمائلة للحرارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الغربية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديدة الحرارة نهارًا، ومائلة للحرارة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، مائل للحرارة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على الشمال.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد، في القاهرة تبلغ العظمى 34، والصغرى 23، وفي الإسكندرية العظمى 30، والصغرى 22.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 33، والصغرى 22 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى بها 36، والصغرى 20.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا الأحد، في محافظة أسوان 43 درجة للعظمى، و26 للصغرى، وعلى محافظة قنا 43 درجة للعظمى، و24 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 43 للعظمى، و25 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 42، والصغرى 23.

فيما تسجل درجات الحرارة في مرسى مطروح 28 درجة للعظمى، و21 للصغرى.

الطقس غدًا في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 34 للعظمي و23 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 30 للعظمى، و22 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية شرقية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

الأعاصير المتوسطية

هي ظاهرة جوية (عاصفة) شبيهه بالأعاصير المدارية أو الاستوائية تظهر فوق منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وفي بعض الحالات النادرة وصلت قوة العاصفة إلى قوة إعصار من الدرجة الأولى، لكن حتى في مثل هذه الحالات تعتبر قوة الرياح ليست هي العامل الأخطر على المجتمع، بل يتمثل الخطر الرئيس في الأمطار الغزيرة و‌الفيضانات المفاجئة.

تم التعرّف على الأعاصير المتوسطية وتحديدها في منطقة حوض البحر المتوسط في ثمانينيات القرن العشرين، وذلك بالاستعانة بصور الأقمار الصناعية والتي أظهرت ضغوطاً جوية منخفضة (شبيهة بالاستوائية) تسببت بتشكل عين إعصارية في وسطها.

وبناءً على ذلك تبيّن أن هذه الظاهرة الجوية ليست نادرة بشكل خاص بل تكررت خلال السنوات السابقة.

وبخصوص التوزيع الزماني والمكاني للأعاصير المتوسطية فهي تنشط من شهر سبتمبر إلي يناير وتخلو شهور الصيف من تكونه وعادة ما تتكون غرب البحر المتوسط، وتكون نادرة الحدوث في المنطقة الشرقية، مثل ما حدث في 24 أكتوبر 2019 وأدت إلي أمطار غزيرة علي السواحل المصرية.