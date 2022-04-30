حالة الطقس غدا الأحد.. حار نهارًا على أغلب الأنحاء وشبورة على الطرق

تشهد حالة الطقس غدًا الأحد، أجواءً حارة نهارًا، شبورة صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس غدا في القاهرة

وأفادت الأرصاد بأن هناك أجواء غائمة جزئيًّا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمعتدلة نهارًا، شبورة، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر حارة نهارًا، ومعتدلة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس حار نهارًا، لطيف ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة، المتوقعة غدًا الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 31، والصغرى 16، وفي الإسكندرية العظمى 25، والصغرى 17.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 29، والصغرى 18 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 18.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، غدًا الأحد، في محافظة أسوان 40 درجة للعظمى، و25 للصغرى، وعلى محافظة قنا 37 درجة للعظمى، و22 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 39 للعظمى، و23 للصغرى، وسوهاج العظمى 34، والصغرى 20.

درجات الحرارة

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية شرقية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

الحرارة المقاسة والمحسوسة

أكدت الأرصاد، أن هناك اختلاف بين الحرارة المقيسة (المعلَنة) والمحسوسة، وفى واقع الأمر هذا صحيح في أوقات معينة تحت ظروف معينة.

فدرجة الحرارة المعلَنة تعكس درجة حرارة الهواء الساكن على ارتفاع 2 متر عن سطح الأرض.

وهناك شروط خاصة عند قياسها وهى جهاز الترمومتر فى صندوق خشبى ينفذ من خلاله الهواء، ولا يتأثر بالرياح، ولا تصل أشعة الشمس له.

أما درجة الحرارة المحسوسة التي يشعر بها الإنسان تتوقف على عدة عوامل مرتبطة بعملية التعرق وتبخر العرق عن الجلد ومنها، كمية أشعة الشمس.

ونسبة الرطوبة في الجو فالرطوبة العالية تعمل على تقليل التعرق من جلد الإنسان فيزيد إحساسك بالحرارة.