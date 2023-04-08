حالة الطقس غدا الأحد.. حارة نهارا والقاهرة تسجل 35 درجة

تشهد حالة الطقس غدًا الأحد، أجواءً حارة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري، مع أتربة عالقة نهارًا.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية، فحارة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على السواحل الشرقية.

حالة الطقس في سيناء

وتابعت الأرصاد أن حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر حارة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح نشطة.

كما تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة رعدية أحيانًا على سلاسل جبال البحر الأحمر.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس حار نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على الشمال.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد، في القاهرة تبلغ العظمى 35 درجة، والصغرى 19، وفي الإسكندرية العظمى 28، والصغرى 17 درجة.

الطقس غدًا في دمنهور

على دمنهور العظمى 34 درجة، والصغرى 18 درجة، ومدينة سيوة تسجل العظمى 32 درجة، والصغرى 12 درجة.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا الأحد، في محافظة أسوان 38 درجة للعظمى، و19 للصغرى، وعلى محافظة قنا 38 درجة للعظمى، و18 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 38 للعظمى، و 18 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 38، والصغرى 19.

فيما تسجل درجات الحرارة فى مرسى مطروح 23 درجة للعظمى، و14 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 35 للعظمى، و19 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 26 للعظمى، 16 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر فمعتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

الأعاصير المتوسطية

هي ظاهرة جوية (عاصفة) شبيهه بالأعاصير المدارية أو الاستوائية تظهر فوق منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وفي بعض الحالات النادرة وصلت قوة العاصفة إلى قوة إعصار من الدرجة الأولى، لكن حتى في مثل هذه الحالات تعتبر قوة الرياح ليست هي العامل الأخطر على المجتمع، بل يتمثل الخطر الرئيس في الأمطار الغزيرة و‌الفيضانات المفاجئة.

تم التعرّف على الأعاصير المتوسطية وتحديدها في منطقة حوض البحر المتوسط في ثمانينيات القرن العشرين، وذلك بالاستعانة بصور الأقمار الصناعية والتي أظهرت ضغوطاً جوية منخفضة (شبيهة بالاستوائية) تسببت بتشكل عين إعصارية في وسطها.

وبناءً على ذلك تبيّن أن هذه الظاهرة الجوية ليست نادرة بشكل خاص بل تكررت خلال السنوات السابقة.

وبخصوص التوزيع الزماني والمكاني للأعاصير المتوسطية فهي تنشط من شهر سبتمبر إلي يناير وتخلو شهور الصيف من تكونه وعادة ما تتكون غرب البحر المتوسط، وتكون نادرة الحدوث في المنطقة الشرقية، مثل ما حدث في 24 أكتوبر 2019 وأدت إلي أمطار غزيرة علي السواحل المصرية.