حالة الطقس غدا الأحد.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء

تشهد حالة الطقس غدًا الأحد، أجواء شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

وتتكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

وأضافت الأرصاد أن حالة الطقس على السواحل الشمالية حارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا على السواحل الغربية.

كما تتكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد، في القاهرة تبلغ العظمى 38 درجة، والصغرى 26، وفي الإسكندرية العظمى 33، والصغرى 25 درجة.

الطقس غدًا في دمنهور

وفي دمنهور العظمى 38 درجة، والصغرى 26 درجة، ومدينة سيوة تسجل العظمى 41 درجة، والصغرى 20 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا الأحد، في محافظة أسوان 44 درجة للعظمى، و30 للصغرى، وعلى محافظة قنا 44 درجة للعظمى، و28 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 44 للعظمى، و29 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 42، والصغرى 27.

فيما تكون درجات الحرارة فى مرسى مطروح 32 درجة للعظمى، و22 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 38 للعظمى، و25 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 32 للعظمى، 24 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

منخفض السودان الموسمي

ينشأ منخفض السودان نتيجة صعود الهواء عن طريق تيارات الحمل المتولدة بالتسخين العالى لسطح الأرض.

وهو مما يؤدى إلى هبوط الضغط الجوى فى هذه المنطقة خاصة شرق وجنوب السودان، وهو منخفض غير حركى ولكنه امتدادى.

ويمتاز منخفض السودان بتواجده طوال العام ولكن يحدث له ذبذبة مع فصول السنة، ويكون نشاطه خلال فصل الخريف والشتاء والربيع.