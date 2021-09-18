حالة الطقس غدا الأحد.. ارتفاع في درجات الحرارة ورياح نشطة على القاهرة

تشهد حالة الطقس غدا الأحد، ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، كما تصل نسبة الرطوبة إلى 80%.

الطقس غدا في القاهرة

وأفادت الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس على القاهرة والوجه البحري، حارة نهارًا، شبورة صباحا، لطيفة ليلا، والرياح نشطة على القاهرة.

الطقس غدا في السواحل

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، شبورة مائية صباحا على الطرق، معتدلة ليلا، والرياح معتدلة.

الطقس غدا في سيناء

وتابعت الأرصاد، أن حالة الطقس على جنوب سيناء حارة رطبة نهارًا، معتدلة الحرارة ليلا، والرياح نشطة على فترات متقطعة.

الطقس غدا في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، لطيف ليلا والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 35 درجة، والمحسوسة 37 درجة، والصغرى 23 وفي الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23.

أما شرم الشيخ العظمى 36 والصغرى 26، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 27 درجة للصغري. درجات الحرارة

الطقس غدا في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 33 والصغرى 22 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 35 والصغرى 21 درجة.

الطقس غدا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدا الأحد، في محافظة أسوان 39 درجة للعظمى و 25 للصغرى، وعلي محافظة قنا 38 درجة للعظمى و 24 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 38 للعظمي و 25 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 37 والصغري 24 درجة.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمي و 30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و 40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد، إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر إلي 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.