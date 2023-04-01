حالة الطقس غدا الأحد.. ارتفاع في درجات الحرارة ورياح على السواحل

تشهد حالة الطقس غدًا الأحد، أجواءً مائلة للحرارة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس غدًا في القاهرة

وتتكون شبورة مائية صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية، فدافئة نهارًا، وباردة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فمائلة للدفء نهارًا، باردة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس دافئ نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد، في القاهرة تبلغ العظمى 27 درجة، والصغرى 15، وفي الإسكندرية العظمى 25، والصغرى 14 درجة.

الطقس غدًا في دمنهور

على دمنهور العظمى 26 درجة، والصغرى 15 درجة، ومدينة سيوة تسجل العظمى 27 درجة، والصغرى 12 درجة.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا الأحد، في محافظة أسوان 30 درجة للعظمى، و16 للصغرى، وعلى محافظة قنا 29 درجة للعظمى، و15 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 30 للعظمى، و 16 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 28، والصغرى 13.

فيما تسجل درجات الحرارة فى مرسى مطروح 26 درجة للعظمى، و13 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 27 للعظمى، و15 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 25 للعظمى، 13 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

وتابعت الأرصاد إن حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

منخفض السودان الموسمي

ينشأ منخفض السودان نتيجة صعود الهواء عن طريق تيارات الحمل المتولدة بالتسخين العالى لسطح الأرض.

وهو مما يؤدى إلى هبوط الضغط الجوى فى هذه المنطقة خاصة شرق وجنوب السودان، وهو منخفض غير حركى ولكنه امتدادى.

ويمتاز منخفض السودان بتواجده طوال العام ولكن يحدث له ذبذبة مع فصول السنة، ويكون نشاطه خلال فصل الخريف والشتاء والربيع.