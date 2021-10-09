حالة الطقس غدا الأحد.. ارتفاع في درجات الحرارة وشبورة على الطرق

ترتفع درجات الحرارة غدا الأحد، لتشهد حالة الطقس أجواء حارة نهارًا، مع شبورة صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح نشطة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس غدا على السواحل

فيما تكون حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للحرارة نهارًا، وشبورة صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح نشطة على السواحل الغربية.

الطقس غدا في سيناء

أما حالة الطقس على جنوب سيناء فحار نهارًا، مع شبورة صباحًا على وسط سيناء ومدن القناة، معتدلة ليلًا، والرياح نشطة.

الطقس غدا في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، لطيف ليلًا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلاً.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد، فالقاهرة تبلغ الدرجة العظمى 31 درجة، والصغرى 21، وفي الإسكندرية العظمى 29، والصغرى 21.

أما شرم الشيخ فالعظمى 34، والصغرى 25، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 34، والصغرى 24 درجة.

الطقس غدا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 30، والصغرى 21 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 32، والصغرى 16 درجة.

الطقس غدا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، غدا الأحد، في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى، و26 للصغرى، وعلى محافظة قنا 40 درجة للعظمى، و23 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 40 للعظمى، و 25 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 38، والصغرى 22 درجة.

نسبة الرطوبة

ونوهت الأرصاد إلى أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و40 للصغري.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

وذكرت الأرصاد أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

رياح البوارح

رياح شمالية غربية شديدة الجفاف تثير الغبار والأتربة، حيث تصل سرعتها أحياناً إلى أكثر من 55كم/ ساعة، وقد تؤدي إلى تشكل العواصف الرملية في الحالات الشديدة.

كما تنشأ رياح البوارح بسبب ارتفاع الضغط الجوي السطحي على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وانخفاضه الشديد فوق شرق الجزيرة العربية وصحراء الربع الخالي.

مما يساهم في اندفاع الرياح من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي مع إثارة الغبار والعواصف الرملية.

يكثر هبوب رياح البوارح على المناطق الشرقية من المملكة العربية السعودية وتصل إلى المناطق الوسطى أحياناً، وتهب على الكويت وقطر والبحرين والعراق وصولاً إلى الإمارات.