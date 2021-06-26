حالة الطقس غدا الأحد.. ارتفاع بدرجات الحرارة واضطراب في البحرين

تشهد حالة الطقس غدا الأحد، أجواء شديدة الحرارة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح نشطة على القاهرة، معتدلة على الوجه البحرى.

الطقس غدا في السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية حارة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية على فترات متقطعة.

الطقس غدا في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على فترات متقطعة.

الطقس غدا في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، لطيف ليلا والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 38 درجة، والصغرى 24 وفي الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23.

أما شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 28، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27 درجة للصغري.

الطقس غدا في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 35 والصغرى 23 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 40 والصغرى 24 درجة.

الطقس غدا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدا الأحد، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى و 27 للصغرى، وعلي محافظة قنا 41 درجة للعظمى و 25 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 42 للعظمي و 26 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 40 والصغري 24 درجة.

نسبة الرطوبة غدا

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمي و25 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 30 للعظمى و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و15 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد، إلى أن حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.75 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

الحرارة والرطوبة

يحدث هذا في مصر دائما خلال شهري يوليو وأغسطس، ويعتبر شهر أغسطس هو الأعلي رطوبة علي الإطلاق خلال العام حيث تتجاوز نسبة الرطوبة 90% بالمدن الساحلية أما القاهرة 80%.

وتزيد هذه النسبة من الاحساس بحرارة الجو كما تأتي نسب الرطوبة العالية من تبخر المياه، وتتبخر المياه الأكثر دفئا بسرعة أكبر، لذلك تكون المناطق الأكثر رطوبة بالقرب من البحر الأحمر وبالتالي تكون المدن المطلة علي البحر الأحمر الأعلي احساسا بالحرارة خلال العام.