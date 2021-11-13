حالة الطقس غدا الأحد.. أمطار على الصعيد والسواحل الغربية وأجواء مائلة للبرودة ليلا

تتوقع الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس غدا الأحد، معتدلة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس غدا في القاهرة

وحذرت الأرصاد، من تكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى.

حالة الطقس على السواحل

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، مع شبورة كثيفة صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

وتسقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية (السلوم، مطروح).

حالة الطقس في سيناء

وتابعت الأرصاد، أن حالة الطقس على جنوب سيناء مائلة للحرارة نهارًا، شبورة كثيفة صباحًا على وسط سيناء، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على سلاسل جبال البحر الأحمر (حلايب، شلاتين، مرسي علم).

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح نشطة على الجنوب.

كما تسقط أمطار خفيفة على مناطق من أقصي جنوب الصعيد( أسوان وأبو سمبل).

ونوهت الأرصاد بأن الطقس على كل أنحاء البلاد لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره. حالة الطقس

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمي 27، والصغرى 17، وفي الإسكندرية العظمى 27، والصغرى 18.

أما شرم الشيخ فالعظمى 29، والصغرى 21، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 29، والصغرى 20.

الطقس غدا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 27، والصغرى 18 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 25، والصغرى 15.

الطقس غدا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، غدا الأحد، في محافظة أسوان 31 درجة للعظمى، و20 للصغرى، وعلى محافظة قنا 30 درجة للعظمى، و18 للصغري.

بينما تسجل الأقصر 30 للعظمى، و19 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 29، والصغرى 17.

درجات الحرارة

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 86% للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و40 للصغري.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية شرقية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.