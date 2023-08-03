حالة الطقس: سحب ركامية على أقصى جنوب البلاد وأمطار رعدية

أفادت الأرصاد الجوية، منذ قليل، بأن حالة الطقس اليوم الخميس، تشهد بداية تكون السحب الركامية على مناطق من أقصي جنوب البلاد أبو سمبل وبحيرة ناصر.

وأضافت الأرصاد أنه يصاحبها سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا مع وجود بعض الأتربة والرمال والتى يصاحبها انخفاض في مستوي الرؤية.

وتشهد حالة الطقس اليوم الخميس، أجواء حارة نهارًا، مائلة للحرارة رطبة ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

وأضافت الأرصاد أن حالة الطقس على السواحل الشمالية حارة نهارًا، مائلة للحرارة رطبة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديدة الحرارة نهارًا، مائلة للحرارة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على الجنوب مثيرة للرمال.

كما تسقط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على جنوب الصعيد.

ونوهت الأرصاد الجوية بأن هناك ارتفاعًا في نسب الرطوبة، مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، في القاهرة تبلغ العظمى 35 درجة، و38 محسوسة، والصغرى 26، وفي الإسكندرية العظمى 32، والصغرى 24 درجة.

الطقس في دمنهور

وفي دمنهور العظمى 34 درجة، والصغرى 24 درجة، ومدينة سيوة تسجل العظمى 37 درجة، والصغرى 24 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الخميس، في محافظة أسوان 44 درجة للعظمى، و29 للصغرى، وعلى محافظة قنا 42 درجة للعظمى، و26 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 43 للعظمى، و27 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 41، والصغرى 25.

فيما تكون درجات الحرارة فى مرسى مطروح 31 درجة للعظمى، و22 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 36 للعظمى، و26 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 32 للعظمى، 24 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.