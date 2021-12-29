حالة الطقس خلال 4 أيام.. أمطار غزيرة ورعدية ونشاط للرياح

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن حالة الطقس خلال الفترة من الغد، وحتى يوم الأحد المقبل.

وتشهد حالة الطقس خلال الفترة المذكورة، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبري وشمال الصعيد.

ورصدت “المال” في هذا التقرير التفاصيل الكاملة بشأن حالة الطقس خلال الفترة المذكورة أعلاه وهي كالأتي:

يوم الخميس

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة ليلاً على مناطق من جنوب الوجه البحري، والقاهرة الكبري ومدن القناة وشمال الصعيد.

أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

يوم الجمعة

أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبري ومدن القناة وشمال الصعيد، قد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء وخليج السويس.

أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية، الوجه البحري والقاهرة الكبري وشمال الصعيد وسيناء.

اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح 60 إلى 70 كم، وارتفاع الموج من 2.5 إلى 4 أمتار.

يوم السبت

أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، قد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر.

أمطار متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبري.

يوم الأحد