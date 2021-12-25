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حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. شديدة البرودة وأمطار خفيفة

صقيع على وسط سيناء
دعاء محمود 6:11 م, السبت, 25 ديسمبر 21 6:11 م, السبت, 25 ديسمبر 21

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أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن حالة الطقس خلال الفترة من غد الأحد، وحتى يوم الخميس المقبل.

ورصدت “المال” في هذا التقرير التفاصيل الكاملة بشأن حالة الطقس خلال الفترة المذكورة أعلاه وهي كالأتي:

وتشهد حالة الطقس خلال الفترة المذكورة، أجواء معتدلة نهارًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل، مائلة للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، شديدة البرودة ليلًا تصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

يوم الأحد

  • شبورة كثيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
  • نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبري وجنوب سيناء.
  • أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.
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يوم الاثنين

  • شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبري والوجه البحري ومدن القناة والسواحل وشمال الصعيد.
  • أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

يوم الثلاثاء

  • شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
  • أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحري.
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الأربعاء والخميس

  • شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
  • شبورة مائية
    شبورة مائية

الباروجراف

هو مسجل لتسجيل قيم الضغط الجوي خلال اليوم بأكمله ويتكون من عنصرين حساسين أحدهما أسطوانة نحاسية مستديرة مركب عليها خريطة مدرجة لقياس قيم الضغط الجوي ومركب علي ساعة دقيقة للغاية تدور خلال 24 ساعة.

أما العنصر الحساس الأخر فهو ريشة رسم بحبر معين متصلة بجزء حساس جدا يتمدد وينكمش بفعل تأثير الضغط و هو يقيس الميل البارومتري أو سلوك الضغط الجوي.

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ويعرف سلوك الضغط الجوي بأنه مقدار التغير في قيمة الضغط الجوي في مكان ما خلال فترة زمنية محددة متعارف عليها في الأرصاد الجوية.

وأهمية معرفة سلوك الضغط الجوي أنها تساعد المتنبئ الجوي على معرفة تحسن أو سوء الأحوال الجوية، فإذا كان سلوك الضغط الجوي موجبا فان ذلك يعني إما استمرار الطقس الجيد والحسن أو تحسن في أحوال الطقس الرديء.

وإذا كان مقدار سلوك الضغط الجوي سالبا فان هذا يعني استمرار الطقس السيئ أو أن الأحوال الجوية سوف تسوء.

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بقلم دعاء محمود

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