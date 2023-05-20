حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن حالة الطقس خلال الفترة من غدًا الأحد، وحتى يوم الخميس المقبل.

ورصدت “المال” في هذا التقرير التفاصيل الكاملة بشأن حالة الطقس خلال الفترة المذكورة أعلاه وهي كالأتي:

وتشهد حالة الطقس خلال الفترة المذكورة، ارتفاع في درجات الحرارة لتسود أجواء حارة نهارًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل، شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، معتدلة ليلًا على كافة الأنحاء.

يوم الأحد

نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من المناطق المكشوفة من القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد تؤدى لتدهور الرؤية على الصحراء الغربية والوادي الجديد.

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية (السلوم،مطروح والضبعة) على فترات متقطعة.

يوم الاثنين

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري مثيرة للرمال والأتربة على سيناء والبحر الأحمر.

على سيناء والبحر الأحمر. أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء.

يوم الثلاثاء

نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر.

الأربعاء والخميس

نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر.

الباروجراف

هو مسجل لتسجيل قيم الضغط الجوي خلال اليوم بأكمله ويتكون من عنصرين حساسين أحدهما أسطوانة نحاسية مستديرة مركب عليها خريطة مدرجة لقياس قيم الضغط الجوي ومركب علي ساعة دقيقة للغاية تدور خلال 24 ساعة.

أما العنصر الحساس الأخر فهو ريشة رسم بحبر معين متصلة بجزء حساس جدا يتمدد وينكمش بفعل تأثير الضغط و هو يقيس الميل البارومتري أو سلوك الضغط الجوي.

ويعرف سلوك الضغط الجوي بأنه مقدار التغير في قيمة الضغط الجوي في مكان ما خلال فترة زمنية محددة متعارف عليها في الأرصاد الجوية.

وأهمية معرفة سلوك الضغط الجوي أنها تساعد المتنبئ الجوي على معرفة تحسن أو سوء الأحوال الجوية، فإذا كان سلوك الضغط الجوي موجبا فان ذلك يعني إما استمرار الطقس الجيد والحسن أو تحسن في أحوال الطقس الرديء.

وإذا كان مقدار سلوك الضغط الجوي سالبا فان هذا يعني استمرار الطقس السيئ أو أن الأحوال الجوية سوف تسوء.