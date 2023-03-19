حالة الطقس.. تكاثر السحب الممطرة على 4 محافظات ورياح نشطة

تشهد حالة الطقس، استمرارا لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على شرق البلاد ( بورسعيد-دمياط-الدقهلية -العريش) يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأفادت الأرصاد الجوية منذ قليل، بأن هناك ظهور للسحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة أيضا على بعض المناطق المحددة من السواحل الشمالية الغربية.

حالة الطقس اليوم

وأضافت الأرصاد أن حالة الطقس اليوم الأحد، مائلة للبرودة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح نشطة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة

وتسقط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية، فمائلة للبرودة نهارًا، وباردة ليلًا، والرياح نشطة.

كما تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مائلة للدفء نهارًا، باردة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس حار نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على الشمال.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، في القاهرة تبلغ العظمى 20 درجة، والصغرى 12، وفي الإسكندرية العظمى 19، والصغرى 12 درجة.

الطقس في دمنهور

على دمنهور العظمى 19درجة، والصغرى 13 درجة، ومدينة سيوة تسجل العظمى 20 درجة، والصغرى 07 درجات.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأحد، في محافظة أسوان 27 درجة للعظمى، و14 للصغرى، وعلى محافظة قنا 25 درجة للعظمى، و13 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 26 للعظمى، و 13 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 23، والصغرى 11.

فيما تسجل درجات الحرارة فى مرسى مطروح 18 درجة للعظمى، و10 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 20 للعظمى، و12 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 19 للعظمى، 12 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

وتابعت الأرصاد: إن حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلى 1.75متر، والرياح شمالية غربية.