حالة الطقس بمصر اليوم الإثنين 23/7/2018

متابعات يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية للطقس اليوم الإثنين بمحافظات مصر ارتفاعًا طفيفًا ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجة البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً. ويتوقع خبراء الأرصاد أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباح



متابعات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية للطقس اليوم الإثنين بمحافظات مصر ارتفاعًا طفيفًا ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجة البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً.



ويتوقع خبراء الأرصاد أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية، كما تنشط على خليج السويس.



وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة مع ارتفاع الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.