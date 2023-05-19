حالة الطقس اليوم: نشاط للرياح المثيرة للأتربة وارتفاع في الأمواج

أفادت الأرصاد الجوية، منذ قليل، بأن هناك نشاط للرياح الشمالية على جنوب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة،

كما تنشط على البحر الأحمر وتؤدى إلى أمواج ارتفاعها من 2.5 إلى 3.5 متر.

وتشهد حالة الطقس اليوم الجمعة، أجواءً حارة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية، فمائلة للدفء نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا على السواحل الغربية.

كما تسقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديد الحرارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس حار نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح نشطة قد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، في القاهرة تبلغ العظمى 29 درجة، والصغرى 17، وفي الإسكندرية العظمى 23، والصغرى 16 درجة.

الطقس في دمنهور

وفي دمنهور العظمى 29 درجة، والصغرى 17 درجة، ومدينة سيوة تسجل العظمى 28 درجة، والصغرى 20 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة، في محافظة أسوان 35 درجة للعظمى، و23 للصغرى، وعلى محافظة قنا 33 درجة للعظمى، و22 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 34 للعظمى، و22 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 32، والصغرى 18.

فيما تسجل درجات الحرارة فى مرسى مطروح 22 درجة للعظمى، و18 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 30 للعظمى، و16 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 21 للعظمى، 18 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية

بينما تكون حالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2.5 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

الشفق القطبي

هو مزيج من الألوان التي تتشكل على القطبين الشمالي والجنوبي للكرة الأرضية ويعرف أيضاً بأسماء الفجر القطبي أو الأضواء القطبية.

وقد سميت هذه الظاهرة باسم “اورورا” كاسم أحد الآلهة في الثقافة اليونانية أما غاليليو فقد اسماها الريح الشمالية “بوراليس”.

كما يظهر تطابق في سمات الضوء من الناحية الجنوبية إلى الشفق في الناحية الشمالية، كما أن التغيرات في كلا القطبين متزامنان.

وتظهر هذه الاضواء باللونين الأخضر الخافت والأحمر يظهر الشفق القطبي في المناطق ذات خطوط العرض الأقرب للقطبين ومن المناطق التي يمكن رؤية الظاهرة فيها بوضوح جنوبا هي: تشيلي والأرجنتين وأستراليا.

ويحدث الشفق في كواكب أخرى غير الأرض وتكون مرتبطة أيضا بالأقطاب المغناطيسية لتلك الكواكب تكون على شكل بقع منتشرة وبعض الأقواس المرئية.