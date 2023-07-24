حالة الطقس اليوم.. درجة الحرارة المحسوسة تكسر حاجز 40 درجة الآن

أفادت الأرصاد الجوية، منذ قليل، بأن حالة الطقس تشهد ارتفاعات متتالية في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وكسرت درجة الحرارة المحسوسة الأن على القاهرة الكبرى وجنوب البلاد حاجز 40 درجة، وزيادة ساعات سطوع الشمس يعمل على زيادة الإحساس بحرارة الطقس.

حالة الطقس اليوم

وتشهد حالة الطقس اليوم الاثنين، أجواء شديدة الحرارة نهارًا، مائلة للحرارة رطبة ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا على القاهرة والوجه البحري.

وتتكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

وأضافت الأرصاد أن حالة الطقس على السواحل الشمالية حارة نهارًا، مائلة للحرارة رطبة ليلًا، والرياح معتدلة.

كما تتكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الشرقية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديدة الحرارة نهارًا، مائلة للحرارة ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على الجنوب.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين، في القاهرة تبلغ العظمى 38 درجة و41 محسوسة، والصغرى 26، وفي الإسكندرية العظمى 33، والصغرى 24 درجة.

الطقس في دمنهور

وفي دمنهور العظمى 37 درجة، والصغرى 25 درجة، ومدينة سيوة تسجل العظمى 42 درجة، والصغرى 24 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين، في محافظة أسوان 45 درجة للعظمى، و29 للصغرى، وعلى محافظة قنا 44 درجة للعظمى، و28 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 44 للعظمى، و28 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 43، والصغرى 27.

فيما تكون درجات الحرارة فى مرسى مطروح 33 درجة للعظمى، و23 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 39 للعظمى، و26 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 33 للعظمى، 25 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.