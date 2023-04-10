حالة الطقس اليوم.. تحذير من استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة

أفادت الأرصاد الجوية منذ قليل، بأن هناك استمرار لتكاثر السحب الرعدية الممطرة على سيناء وخليج العقبة ومناطق من خليج السويس يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة تغزر أحيانًا وتصل إلى حد السيول في بعض الأحيان.

وتابعت أن صورة القمر الصناعي تشير إلى السحب الممطرة على مناطق من جنوب الصعيد( قنا وأدفو وشمال الأقصر ) يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأشارت الأرصاد إلى أن محافظة البحر الأحمر وسلاسل جبال البحر الأحمر على موعد مع الأمطار خلال الفترة القليلة القادمة.

كما يستمر نشاط الرياح على شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى حتى جنوب البلاد .

أجواء ربيعية بنكهة الشتاء

من المتوقع اليوم انخفاض تدريجي فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

ويرجع ذلك إلى تغير مصادر الكتل الهوائية وتأثر البلاد برياح شمالية غربية نشطة تعمل على زيادة الإحساس ببرودة الطقس.

مع وجود منخفض جوى فى طبقات الجو العليا يساعد على تكون السحب وتقليل فترات سطوع أشعة الشمس.

كما أن الفرص قائمة لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من البلاد .

و من المتوقع اليوم سقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا على مناطق من محافظة البحر الأحمر ومدن القناه قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء وخليج السويس وخليج العقبة .

ونوهت الأرصاد الجوية بأن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

كما تكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق من وسط وجنوب الصعيد.

وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من وسط وجنوب الصعيد.

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط مضطربة، فيما تكون معتدلة على البحر الأحمر.