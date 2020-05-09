حالة الطقس اليوم السبت 9-5-2020 فى مصر

يسود القاهرة الكبري والوجه البحري، اليوم السبت، طقس معتدل نهارًا بارد ليلا، غائم جزئي، وشبورة مائية صباحا، وفقا لتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

وقالت الهيئة إن الطقس علي السواحل الشمالية، معتدل نهارًا بارد ليلا، والرياح نشطة غربا، غائم مع فرصة سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

وعلي شمال الصعيد فالطقس مائل للحرارة نهارًا بارد ليلا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا معتدل ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

أما حالة البحرين المتوسط والأحمر فمضطرب وارتفاع الموج يتراوح مابين 2 إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة السبت على القاهرة، فإن الصغرى 16 والعظمى 29 والإسكندرية الصغرى 16 والعظمى 23.

أما شرم الشيخ، الصغرى 22، والعظمى 32، والغردقة الصغري 21 والعظمى 31، بينما دمنهور الصغرى 16، والعظمى 27.