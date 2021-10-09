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حالة الطقس اليوم السبت 9-10-2021 في مصر.. شبورة صباحا ورياح نشطة

اضطراب في البحر الأحمر
دعاء محمود 8:33 ص, السبت, 9 أكتوبر 21 8:33 ص, السبت, 9 أكتوبر 21

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تشهد حالة الطقس اليوم السبت، أجواء مائلة للحرارة نهارًا، مع شبورة صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح نشطة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس على السواحل

فيما تكون حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، وشبورة صباحًا على الطرق، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

الطقس في سيناء

أما حالة الطقس على جنوب سيناء فحار نهارًا، مع شبورة صباحًا على وسط سيناء، لطيفة ليلًا، والرياح نشطة.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، لطيف ليلًا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلاً.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة السبت، فالقاهرة تبلغ الدرجة العظمى 30 درجة، والصغرى 20، وفي الإسكندرية العظمى 28، والصغرى 21.

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أما شرم الشيخ فالعظمى 33، والصغرى 25، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 33، والصغرى 23 درجة.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 28، والصغرى 21 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 29، والصغرى 16 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، اليوم السبت، في محافظة أسوان 39 درجة للعظمى، و22 للصغرى، وعلى محافظة قنا 36 درجة للعظمى، و21 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 37 للعظمى، و23 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 35، والصغرى 21 درجة.

نسبة الرطوبة

ونوهت الأرصاد إلى أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و40 للصغري.

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وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

وذكرت الأرصاد أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

منخفض السودان الموسمي

ينشأ منخفض السودان نتيجة صعود الهواء عن طريق تيارات الحمل المتولدة بالتسخين العالى لسطح الأرض.

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وهو مما يؤدى إلى هبوط الضغط الجوى فى هذه المنطقة خاصة شرق وجنوب السودان، وهو منخفض غير حركى ولكنه امتدادى.

ويمتاز منخفض السودان بتواجده طوال العام ولكن يحدث له ذبذبة مع فصول السنة، ويكون نشاطه خلال فصل الخريف والشتاء والربيع.

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بقلم دعاء محمود

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