حالة الطقس اليوم السبت 8-5-2021 في مصر.. شديد الحرارة نهارًا

أفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم السبت، شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى.

حالة الطقس في السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية الغربية فشديدة الحرارة نهارًا، فيما تكون حارة على السواحل الشرقية، معتدلة ليلا، والرياح معتدلة.

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

الطقس في سيناء

وتشهد حالة الطقس بجنوب سيناء أجواء شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط مثيرة للأتربة على غرب البلاد.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلًا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة، معتدل ليلًا، والرياح نشطة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة السبت، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 42 درجة، والصغرى 23 وفي الإسكندرية العظمى 39 والصغرى 19.

أما شرم الشيخ فالعظمى 38 والصغرى 27، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 26 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور فالعظمى 40 والصغرى 21، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 44 والصغرى 23 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم السبت، في محافظة أسوان 44 درجة للعظمى و 28 للصغرى، وعلى محافظة قنا 43 درجة للعظمى و 26 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 43 للعظمي و 27 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 43 والصغري 25 درجة.

الرطوبة النسبية

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 65% للعظمي و 35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 75 للعظمى، و 40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 30 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد، إلى أن حالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 أمتار، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.

غبار الماس

غبار الماس هو هطول يسقط من سماء صافية على شكل بلورات جليدية صغيرة جداً، وتكون صغيرة غالباً لدرجة أنها تبدو معلقة في الهواء.

ويمكن رصد غبار الماس في المناطق القطبية وجبال الألب والتجوفات القارية، خاصة فى الجو الصافي والهادئ والبارد.

ويتشكل هذا الغبار في درجات حرارة أقل عادة من -10 درجات مئوية في كتلة هوائية سريعة التبرد.

ويتكون غبار الماس عادة من بلورات متطورة بأقطار معتادة تبلغ حوالي 100 ميكرومتر.