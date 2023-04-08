حالة الطقس اليوم السبت 8-4-2023 في مصر.. مائل للبرودة ليلًا

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس اليوم السبت، حارة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح نشطة على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية، فمائلة للدفء نهارًا، وباردة ليلًا، والرياح نشطة.

وتسقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

حالة الطقس في سيناء

وتابعت الأرصاد أن حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر حارة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس حار نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على الشمال مثيرة للأتربة على الصحراء الغربية.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، في القاهرة تبلغ العظمى 32 درجة، والصغرى 21، وفي الإسكندرية العظمى 26، والصغرى 18درجة.

الطقس في دمنهور

على دمنهور العظمى 31 درجة، والصغرى 17 درجة، ومدينة سيوة تسجل العظمى 32 درجة، والصغرى 15 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم السبت، في محافظة أسوان 38 درجة للعظمى، و23 للصغرى، وعلى محافظة قنا 37 درجة للعظمى، و23 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 38 للعظمى، و 24 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 36، والصغرى 23.

فيما تسجل درجات الحرارة فى مرسى مطروح 25 درجة للعظمى، و13 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 32 للعظمى، و21 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 23 للعظمى، 17 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر فمعتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

المزارعون

مع ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة خلال هذه الفترة تتأثر المحاصيل الزراعية تأثرا سلبيا حيث تؤدي الموجات الحرارية العالية إلى ضعف النمو الخضري، اصفرار النباتات، التقزم، تضرر عقد الثمار.

مع زيادة الحساسية للإصابة بالأمراض وطرد مبكر جدا للسنبلة لذلك تحتاج إلى معاملة خاصة من حيث الري والتسميد ومكافحة الآفات وذلك للخروج بالمحاصيل الزراعية بأقل أضرار ممكنة.

لذا يجب على المزارعين اتباع هذه الإجراءات وهي:

عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس في وقت الظهيرة لتجنب إصابة المزارعين بالأمراض المتعلقة بالاجهاد الحراري.

ري النباتات في أوقات مبكرة بعد الفجر أو الفترة بين العصر والمغرب لأنها أفضل الأوقات للري حيث تبدأ حرارة التربة في الانخفاض حتى لا تتأثر النباتات وتجنب الري وقت الظهيرة.

قليل كمية المياه في الريه الواحدة وزيادة عددها لتفادي تساقط الثمار.