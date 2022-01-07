حالة الطقس اليوم السبت 8-1-2022 في مصر .. شبورة كثيفة حتى 8 صباحًا

أفادت الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم السبت، معتدلة نهارًا، وشديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة.

الطقس في القاهرة

وتتوقع الأرصاد وجود شبورة مائية كثيفة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى.

كما تتكون فرص لسقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمعتدلة نهارًا، شبورة كثيفة صباحًا، شديدة البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء دافئة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء، والرياح معتدلة.

وتتكون شبورة مائية كثيفة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى وسط سيناء.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

وتسقط أمطار خفيفة على مناطق من أقصي غرب البلاد على فترات متقطعة، كما تنشط حركة الرياح مثيرة للرمال والأترية.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 20، والصغرى 10، وفي الإسكندرية العظمى 20، والصغرى 10. درجات الحرارة

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 20، والصغرى 10 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى 19، والصغرى 08.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، اليوم السبت، في محافظة أسوان 24 درجة للعظمى، و11 للصغرى، وعلى محافظة قنا 24 درجة للعظمى، و 09 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 25 للعظمى، و10 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 23، والصغرى 09.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 86 للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و40 للصغرى

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح جنوبية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

المرتفع الجوى

المرتفع الجوى دائما ما يرتبط بالاستقرار فالأحوال الجوية كما لا يصاحبه سقوط أمطار أو سحب ركامية.

وبالرغم من ذلك فإن المرتفع الجوى يصاحبه ظواهر شديدة الخطورة مثل الشبورة المائية التى ممكن أن تصل إلى حد الضباب وتقلل مستوى الرؤية الأفقية، وهذا ما يحدث عندما يصاحب المرتفع الجوى ارتفاع نسب الرطوبة والهدوء النسبى للرياح.

كما يعمل المرتفع الجوى كمظله حيث يضغط عمود الهواء ويحبس كل الرطوبة والشوائب العالقة والأتربة والدخان فى طبقات قريبة من السطح.