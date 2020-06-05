حالة الطقس اليوم السبت 6-6-2020 في مصر

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم السبت، مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلًا، وتتكون شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة، وذلك على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وأضافت الهيئة أن حال طقس السواحل الشمالية الغربية، معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا، وهناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط أقصى الغرب تكون مثيرة للأتربة أحيانًا.

فيما يكون طقس السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، لطيفًا نهارًا مائلًا للبرودة ليلًا، غائمًا جزئيًا والرياح معتدلة.

وتشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقسًا حارًّا نهارًا لطيفًا ليلًا، غائمًا جزئيًّا، والرياح نشطة على خليج السويس، ما يؤدي لاضطراب في الملاحة البحرية.

وعلى شمال الصعيد، فالطقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا والرياح معتدلة، أما جنوب الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا والرياح معتدلة.

أما حالة البحرين المتوسط والأحمر فمعتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر.

وعن درجات الحرارة المتوقعة السبت على القاهرة، فإن الصغرى 19 والعظمى 33، والإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 31.

أما شرم الشيخ، الصغرى 26، والعظمى 36، والغردقة الصغرى 25 والعظمى 38، بينما دمنهور الصغرى 20، والعظمى 32.