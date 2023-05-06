حالة الطقس اليوم السبت 6-5-2023 في مصر.. مائل للحرارة نهارا

تشهد حالة الطقس اليوم السبت، أجواءً مائلة للحرارة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية، فمائلة للحرارة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح نشطة على السواحل الغربية.

وتتوقع الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على فترات متقطعة على السواحل.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر معتدلة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس مائل للدفء نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، في القاهرة تبلغ العظمى 28 درجة، والصغرى 16، وفي الإسكندرية العظمى 23، والصغرى 16 درجة.

الطقس في دمنهور

وفي دمنهور العظمى 26 درجة، والصغرى 16 درجة، ومدينة سيوة تسجل العظمى 26 درجة، والصغرى 18درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم السبت، في محافظة أسوان 35 درجة للعظمى، و20 للصغرى، وعلى محافظة قنا 33 درجة للعظمى، و19 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 34 للعظمى، و 19 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 32، والصغرى 18.

فيما تسجل درجات الحرارة فى مرسى مطروح 22 درجة للعظمى، و16 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 28 للعظمى، و17 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 23 للعظمى، 15 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

منخفض الهند الموسمي

بدأ منخفض الهند الموسمي بالتمدد، وهو منخفض حراري ضخم يؤثر على 3 قارات هي آسيا، وأفريقيا، وأوروبا.

ويبدأ هذا المنخفض التشكل على الأراضي الهندية، بداية من شهر أبريل من كل عام، ثم يتعاظم تأثيره في شهريْ يونيو ويوليو.

ويسيطر على مساحة شاسعة من شبه الجزيرة العربية، ويصل إلى بلاد الشام وتركيا ومصر، ويبدأ بعد ذلك الضعف بداية من شهر سبتمبر، ثم يتلاشى تمامًا في أكتوبر.

يلعب هذا المنخفض دورًا في جذب الرياح الموسمية الاستوائية إلى الهند وجنوب شرق آسيا، ويؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق، لتتجاوز في العراق وغرب إيران الـ50 درجة مئوية أغلب الصيف.