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حالة الطقس اليوم السبت 6-2-2021 في مصر.. شبورة صباحا شديد البرودة ليلا

رياح نشطة على سيناء
دعاء محمود 8:58 ص, السبت, 6 فبراير 21 8:58 ص, السبت, 6 فبراير 21

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أفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم السبت، مائلة للدفء نهارًا، شديدة البرودة ليلا، والرياح معتدلة، وذلك على القاهرة والوجه البحرى.

الطقس فى السواحل

وأضافت الهيئة أن حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، باردة ليلا، والرياح معتدلة، حيث تتأثر البلاد بوجود مرتفع جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

الطقس في سيناء

وعلى جنوب سيناء، فالطقس دافئ نهارا، بارد ليلا، والرياح نشطة، مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

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الطقس فى الصعيد

أما طقس شمال الصعيد فمائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة

وحذرت الأرصاد الجوية، من الشبورة المائية صباحا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلي القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة السبت، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 21 والصغرى 12 وفي الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13.

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أما شرم الشيخ فالعظمى 25 والصغرى 16، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 21 والصغرى 12، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 19 والصغرى 08.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم السبت، في محافظة أسوان 25 درجة للعظمى و 12 للصغرى، وعلي محافظة قنا 24 درجة للعظمى و 10 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 24 للعظمي و 13  للصغري.

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نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمي و 35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 70 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 50 للعظمى و 20 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت الهيئة إلي أن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح مابين متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج مابين 2 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

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بقلم دعاء محمود

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