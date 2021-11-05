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حالة الطقس اليوم السبت 6-11-2021 في مصر.. مائل للحرارة وشبورة كثيفة

مائل للبرودة في آخر الليل
دعاء محمود 12:39 ص, السبت, 6 نوفمبر 21 12:39 ص, السبت, 6 نوفمبر 21

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أفادت الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم السبت، مائلة للحرارة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة اليوم

وحذرت الأرصاد، من تكون شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب علي الطرق الزراعية والمؤدية من وإلى القاهرة.

حالة الطقس على السواحل

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، مع شبورة كثيفة تصل لحد الضباب، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء حارة نهارًا، شبورة كثيفة صباحا على وسط سيناء، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

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حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، لطيف ليلًا والرياح معتدلة.

ونوهت الأرصاد بأن الطقس على كافة أنحاء البلاد لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، فالقاهرة تبلغ الدرجة العظمي 29، والصغرى 19، وفي الإسكندرية العظمى 27، والصغرى 19.

درجات الحرارة
درجات الحرارة

أما شرم الشيخ فالعظمى 32، والصغرى 23، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 22.

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الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 28، والصغرى 19درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 27، والصغرى 16.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، اليوم السبت، في محافظة أسوان 36 درجة للعظمى، و 21 للصغرى، وعلى محافظة قنا 33 درجة للعظمى، و 19 للصغري.

بينما تسجل الأقصر 34 للعظمى، و 20 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 32، والصغرى 18.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 86% للعظمى، و 30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و40 للصغري.

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وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية شرقية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

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بقلم دعاء محمود

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