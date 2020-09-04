حالة الطقس اليوم السبت 5-9-2020 في مصر: حار ممطر وشبورة صباحًا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم السبت، حارة رطبة نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، مع ارتفاع نسبة الرطوبة، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية الغربية فمعتدلة نهارًا، بينما تكون مائلة للحرارة على السواحل الشرقية، مع شبورة مائية صباحًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية.

حالة الطقس في جنوب سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلاً، والرياح معتدلة، مع سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا علي مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر. أمطار وسيول

أمطار على شمال وجنوب البلاد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، فالطقس شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا على شمال البلاد، معتدل على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة، مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من الجنوب، وغزيرة ورعدية أحيانًا في الشمال.

ونوه الخبراء إلى استمرار تأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر باقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وأفادت الهيئة بأن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة السبت، فالقاهرة تبلغ الدرجة العظمى 37 والصغرى 25، والمحسوسة 39 للعظمي، و 26 صغري، أما الإسكندرية فالعظمى 32 والصغرى 25، بينما درجة الحرارة المحسوسة 33 للعظمي، و 25 للصغري.

وفي شرم الشيخ العظمى 41 والصغرى 31، والمحسوسة 43 عظمى و32 صغرى، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 30، والمحسوسة 41 عظمى و31 صغرى.

أما دمنهور العظمى 34 والصغرى 24، والمحسوسة 36 عظمي، و 25 صغري، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 38 والصغرى 23، والمحسوسة 40 عظمي و 24 صغري.

درجات الحرارة في الصعيد

فيما تسجل درجات الحرارة اليوم السبت، في محافظة أسوان 45 درجة للعظمى و 29 للصغرى، والمحسوسة 46 عظمي و 30 صغري، أما محافظة قنا فتسجل 43 درجة للعظمى و 27 للصغرى، والمحسوسة 44 عظمي و 27 صغري، بينما تسجل الأقصر 45 للعظمي و 29 للصغري، والمحسوسة 46 عظمي و 29 صغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 83 للعظمى و 28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 89 للعظمى، و45 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 60 للعظمى و 22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى و 14 للصغري.