حالة الطقس اليوم السبت 5-8-2023 في مصر.. شديد الحرارة

أفادت الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم السبت، شديدة الحرارة نهارًا، مائلة للحرارة ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

وأضافت الأرصاد أن حالة الطقس على السواحل الشمالية حارة نهارًا، مائلة للحرارة رطبة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديدة الحرارة نهارًا، مائلة للحرارة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على الجنوب مثيرة للرمال.

كما تسقط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على جنوب الصعيد، حلايب وشلاتين، أسوان، أبو سمبل والوادي الجديد.

ونوهت الأرصاد الجوية إلى أن هناك ارتفاعًا في نسب الرطوبة، مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، في القاهرة تبلغ العظمى 37 درجة، و40 محسوسة، والصغرى 26، وفي الإسكندرية العظمى 35، والصغرى 25 درجة.

الطقس في دمنهور

وفي دمنهور العظمى 36 درجة، والصغرى 26 درجة، ومدينة سيوة تسجل العظمى 42 درجة، والصغرى 25 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم السبت، في محافظة أسوان 43 درجة للعظمى، و31 للصغرى، وعلى محافظة قنا 42 درجة للعظمى، و29 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 43 للعظمى، و29 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 42، والصغرى 28.

فيما تكون درجات الحرارة فى مرسى مطروح 34 درجة للعظمى، و24 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 36 للعظمى، و26 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 32 للعظمى، 24 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

الأعاصير المتوسطية

هي ظاهرة جوية (عاصفة) شبيهه بالأعاصير المدارية أو الاستوائية تظهر فوق منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وفي بعض الحالات النادرة وصلت قوة العاصفة إلى قوة إعصار من الدرجة الأولى، لكن حتى في مثل هذه الحالات تعتبر قوة الرياح ليست هي العامل الأخطر على المجتمع، بل يتمثل الخطر الرئيس في الأمطار الغزيرة و‌الفيضانات المفاجئة.

تم التعرّف على الأعاصير المتوسطية وتحديدها في منطقة حوض البحر المتوسط في ثمانينيات القرن العشرين، وذلك بالاستعانة بصور الأقمار الصناعية والتي أظهرت ضغوطاً جوية منخفضة (شبيهة بالاستوائية) تسببت بتشكل عين إعصارية في وسطها.

وبناءً على ذلك تبيّن أن هذه الظاهرة الجوية ليست نادرة بشكل خاص بل تكررت خلال السنوات السابقة.

وبخصوص التوزيع الزماني والمكاني للأعاصير المتوسطية فهي تنشط من شهر سبتمبر إلي يناير وتخلو شهور الصيف من تكونه وعادة ما تتكون غرب البحر المتوسط، وتكون نادرة الحدوث في المنطقة الشرقية.