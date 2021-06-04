حالة الطقس اليوم السبت 5-6-2021 في مصر.. مائل للحرارة ورياح نشطة

تشهد حالة الطقس اليوم السبت، أجواء مائلة للحرارة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح نشطة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

الطقس في السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية الغربية فمعتدلة نهارًا، فيما تكون مائلة للحرارة على السواحل الشرقية، لطيفة ليلًا، والرياح نشطة.

الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء حارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للأتربة على جنوب سيناء.

ولفتت الأرصاد الجوية، إلى أن هناك نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من خليج السويس وخليج العقبة وجنوب غرب البلاد، ما يؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية. تغيرات – فى الطقس

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد، فالطقس حار نهارًا، لطيف ليلًا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا والرياح نشطة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة السبت، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 32 درجة، والصغرى 19 وفي الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20.

أما شرم الشيخ العظمى 35 والصغرى 25، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 24 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور فالعظمى 30 والصغرى 19 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 33 والصغرى 18 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم السبت، في محافظة أسوان 40 درجة للعظمى و 25 للصغرى، وعلى محافظة قنا 38 درجة للعظمى و 23 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 39 للعظمي و 24 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمى 35 والصغرى 23 درجة.

درجات الحرارة

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمى و 25 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 80 للعظمى، و 40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلى 30 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد، إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من 3 إلى 5 أمتار، والرياح شمالية غربية.

ونوهت الأرصاد بأن هناك اضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس بسرعة رياح 60 إلى 70 كم/س.

رطوبة الهواء

هى كمية بخار الماء الموجودة فالهواء وخاصة فى طبقة الجو السفلى، وتختلف الرطوبة حسب درجة الحرارة وضغط الهواء.

فكلما كان الهواء ادفأ زادت كمية بخار الماء الذى يحمله، وعندما يحتوى الهواء على أقصى كمية من بخار الماء يستطيع حملها تحت درجة حرارة وضغط معينين يقال أن الهواء تشبع ببخار الماء.