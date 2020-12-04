حالة الطقس اليوم السبت 5-12-2020 في مصر: القاهرة تسجل 22 درجة عظمى

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم السبت، مائلة للدفء نهارًا، تصاحبها شبورة مائية صباحًا، باردة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة اليوم

وأضافت الهيئة أن حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للدفء نهارًا، باردة ليلًا، والرياح معتدلة، وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل (الإسكندرية، بلطيم، دمياط، العريش، رفح، بورسعيد).

الطقس في سانت كاترين

أما طقس جنوب سيناء فدافئ نهارًا، مائل للبرودة ليلاً، والرياح معتدلة، حيث تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي، كما تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

الطقس في سوهاج

وعلى شمال وجنوب الصعيد فالطقس دافئ نهارًا، شبورة صباحًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة السبت، فى القاهرة فتبلغ الدرجة العظمى 22 والصغرى 13، وفي الإسكندرية العظمى 23 والصغرى 13.

أما شرم الشيخ فالعظمى 25 والصغرى 15، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور فالعظمى 23 والصغرى 13، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 21 والصغرى 11.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم السبت، في محافظة أسوان 25 درجة للعظمى و12 للصغرى، وعلى محافظة قنا 24 درجة للعظمى و11 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 25 للعظمى و10 للصغرى.

نسبة الرطوبة

ولفتت الهيئة إلى أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 80% للعظمى و28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 85 للعظمى، و45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلى 60 للعظمى و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى و20 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن حالة البحرين المتوسط والأحمر خفيفة إلي معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

لون السحاب

يعتمد لون السحب على لون الضوء الساقط، نظراً لأن ضوء جميع أطوال الموجات المنبعث من السحب يكون شبه متساوٍ، ووجود عجاج بين الراصد والسحاب قد يغيّر ألوان السحاب.

وتتأثر ألوان السحب أيضاً بسبب الظواهر الضوئية الخاصة (الظواهر الجوية الضوئية).

وعندما تكون الشمس مرتفعة بقدر كافٍ من الأفق، يكون لون السحب أو أجزاء السحب التي تنشر أساساً ضوء الشمس أبيض أو رمادياً، أما الأجزاء التي تتلقى الضوء أساساً من السماء الزرقاء، فلونها رمادي مصحوب بزرقة.

وعندما تكون الإضاءة المتأتية من الشمس أو من السماء ضعيفة جداً، عادة ما تأخذ السحب لون السطح الموجود أسفلها.

وبينما تقترب الشمس من الأفق، قد يتغير لونها من الأصفر إلى الأحمر مروراً بالبرتقالي؛ ويكون للسماء والسحب القريبة من الشمس لون مماثل لها.

وقد تتأثر ألوان السحب أيضاً من زرقة السماء ومن لون السطح الموجود أسفلها، وتختلف ألوان السحب أيضاً باختلاف ارتفاعها وموضعها بالنسبة للراصد والشمس.

وفي الليل، عادة ما تكون إضاءة السحب ضعيفة جداً لتتيح رؤية ألوانها؛ فجميع السحب الظاهرة تبدو بين اللونين الرمادي والأسود، باستثناء تلك التي يضيئها القمر والتي تبدو بيضاء اللون. والإضاءات الخاصة (الحرائق، وأضواء المدن الكبيرة، والشفق القطبي، إلخ) قد تضفي على سحب معيّنة لوناً بارزاً نوعاً ما.