حالة الطقس اليوم السبت 4-4-2020 في مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن تشهد القاهرة الكبرى اليوم السبت، طقسًا حارًا نهارًا مائلًا للبرودة ليلًا، ورياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري

وقالت الهيئة إن طقس الوجه البحري حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا، وشوائب عالقة نهارًا، والرياح معتدلة.

رياح مثيرة للرمال والأتربة

وأضافت أن طقس السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة علي بعض المناطق.

فيما تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، طقسا حار نهارًا، مائل للبرودة ليلا والرياح نشطة.

وتابعت أن حالة الطقس علي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلا والرياح معتدلة.

شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد

وتشهد جنوب وشمال الصعيد، طقسًا شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.

اضطراب في البحر المتوسط

أما حالة البحر المتوسط فمضطرب وارتفاع الموج يتراوح ما بين 2 إلى 3 أمتار، بينما حالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج يتراوح ما بين 1.5 إلى 2 متر.

القاهرة تسجل 35 درجة عظمى

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، على القاهرة الصغرى 20 والعظمى 35، والإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 31، وشرم الشيخ الصغرى 23 والعظمى 32 والغردقة الصغرى 23 والعظمى 31.