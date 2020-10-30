حالة الطقس اليوم السبت 31-10-2020 في مصر.. القاهرة تسجل 28 درجة عظمى

أفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم السبت، معتدلة نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة اليوم

وأشارت إلى أن حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، لطيفة ليلًا على السواحل الشرقية، مائلة للبرودة على السواحل الغربية، والرياح معتدلة.

وتتوقع الهيئة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية (السلوم، مطروح والإسكندرية).

حالة الطقس في سانت كاترين

فيما يكون طقس جنوب سيناء، مائلًا للحرارة نهارًا، لطيفًا ليلاً، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

كما تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة علي مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر (حلايب وشلاتين، سانت كاترين).

الطقس في سوهاج

أما طقس شمال الصعيد فمائل للحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحياناً، فيما يكون طقس جنوب الصعيد حارًا نهارًا، لطيفًا ليلا، والرياح معتدلة.

وتتساقط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق من جنوب البلاد (أسيوط، المنيا، بحيرة ناصر وأبو سمبل).

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة السبت، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 28 والصغرى 19، وفي الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21.

أما شرم الشيخ فالعظمى 32 والصغرى 25، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 28 والصغرى 20، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 25 والصغرى 16.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم السبت، في محافظة أسوان 35 درجة للعظمى و22 للصغرى، وعلى محافظة قنا 33 درجة للعظمى و19 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 34 للعظمى و19 للصغرى.

نسبة الرطوبة

ولفتت هيئة الأرصاد إلى أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري تصل إلى 80% للعظمى و28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 85 للعظمى، و45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 65 للعظمى و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 45 للعظمى و25 للصغرى. حالة الطقس

وتتأثر شمال وغرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطي، بينما يتأثر شرق وجنوب البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

ونوهت الهيئة إلى أن جمهورية مصر العربية تتعرض بداية من اليوم السبت بمنخفض البحر الأحمر يصاحبه في طبقات الجو العليا منخفض جوي بارد نسبيًا ولكنه ضعيف.

منخفض البحر الأحمر

منخفض حراري يعتمد في تشكله علي فرق درجات الحرارة بين درجة حرارة سطح المياه في البحر واليابسة في شبه الجزيرة العربية والسودان، وعادة ما تعتمد طاقة المنخفض علي كمية الرطوبة القادمة من المناطق الاستوائية.

حالة البحرين

وذكرت الهيئة أن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، أما حالة البحر الأحمر فمعتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.