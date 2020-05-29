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حالة الطقس اليوم السبت 30-5-2020 في مصر

لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلًا
دعاء محمود 12:35 ص, السبت, 30 مايو 20 12:35 ص, السبت, 30 مايو 20

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم السبت، لطيفًا نهارًا مائلًا للبرودة ليلًا، شبورة خفيفة صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وقالت الهيئة إن طقس السواحل الشمالية لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

فيما يكون طقس شمال الصعيد معتدلًا نهارًا مائلًا للبرودة ليلًا، والرياح نشطة، بينما يكون طقس جنوب الصعيد حارًا نهارًا مائلًا للبرودة ليلا، والرياح نشطة.

أما حالة البحر المتوسط فمعتدل وارتفاع الموج يتراوح ما بين 1.5 إلى 2 متر، بينما حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من 2 إلى 3 أمتار.

وعن درجات الحرارة المتوقعة السبت على القاهرة، فإن الصغرى 19 والعظمى 29 والإسكندرية الصغرى 18 والعظمى 25.

أما شرم الشيخ، الصغرى 19، والعظمى 32، والغردقة الصغري 20 والعظمى 32، بينما دمنهور الصغرى 19، والعظمى 27.

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بقلم دعاء محمود

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