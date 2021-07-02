حالة الطقس اليوم السبت 3-7-2021 في مصر.. شديدة الحرارة وارتفاع بالرطوبة

أفادت الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم السبت، شديدة الحرارة رطبة نهارًا، معتدلة رطبة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة.

الطقس في القاهرة اليوم

ونوهت الأرصاد الجوية، بتكون الشبورة المائية الخفيفة صباحًا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

الطقس في السواحل

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية حارة رطبة نهارًا، شبورة مائية خفيفة صباحًا، معتدلة رطبة ليلًا، والرياح نشطة.

وترتفع نسبة الرطوبة على كل أنحاء البلاد ما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم من 2 إلى 4 درجات.

الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة رطبة نهارًا، معتدلة رطبة ليلًا، والرياح نشطة على فترات متقطعة.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا والرياح نشطة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة السبت، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 40 درجة، والمحسوسة 42 درجة، والصغرى 26.

وفي الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24، أما شرم الشيخ العظمى 43 والصغرى 31،، بينما الغردقة العظمى 44 والصغرى 31 درجة.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور فالعظمى 37 والصغرى 25 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 40 والصغرى 22 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم السبت، في محافظة أسوان 45 درجة للعظمى و29 للصغرى، وعلى محافظة قنا 45 درجة للعظمى و26 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 45 للعظمي و 28 للصغرى، وعلى سوهاج فالعظمي 45 والصغري 26 درجة.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمي و 35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد، فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد، إلى أن حالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

الحرارة المقاسة والمحسوسة

وأكدت الأرصاد، أن هناك اختلافًا بين الحرارة المقاسة (المعلنة) والمحسوسة، وفى واقع الأمر هذا صحيح في أوقات معينة تحت ظروف معينة.

فدرجة الحرارة المعلنة تعكس درجة حرارة الهواء الساكن على ارتفاع 2 متر عن سطح الأرض، وهناك شروط خاصة عند قياسها وهى، جهاز الترمومتر فى صندوق خشبى ينفذ من خلاله الهواء، ولا يتأثر بالرياح، ولا تصل أشعة الشمس له.

أما درجة الحرارة المحسوسة التى يشعر بها الأنسان تتوقف على عدة عوامل مرتبطة بعملية التعرق وتبخر العرق عن الجلد ومنها، كمية أشعة الشمس، ونسبة الرطوبة فى الجو فالرطوبة العالية تعمل على تقليل التعرق من جلد الأنسان فيزيد إحساسك بالحرارة.

وسوف يظهر الأختلاف جليا بين الحرارة المعلنة والمحسوسة فالفترة القادمة بشكل كبير نتيجة زيادة نسبة الرطوبة الناتجة عن امتداد منخفض الهند الموسمى وتأثيره علينا.