حالة الطقس اليوم السبت 29-7-2023 في مصر.. انكسار الموجة الحارة

أفادت الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم السبت، شديدة الحرارة نهارًا، مائلة للحرارة رطبة ليلًا، والرياح نشطة على القاهرة والوجه البحري.

وتتكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

وأضافت الأرصاد أن حالة الطقس على السواحل الشمالية حارة نهارًا، مائلة للحرارة رطبة ليلًا، والرياح نشطة.

كما تتكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديدة الحرارة نهارًا، مائلة للحرارة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على الشمال.

ونوهت الأرصاد الجوية بأن هناك ارتفاعًا في نسب الرطوبة، مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، في القاهرة تبلغ العظمى 36 درجة، و39 محسوسة، والصغرى 25، وفي الإسكندرية العظمى 33، والصغرى 24 درجة.

الطقس في دمنهور

وفي دمنهور العظمى 35 درجة، والصغرى 24 درجة، ومدينة سيوة تسجل العظمى 38 درجة، والصغرى 23 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم السبت، في محافظة أسوان 44 درجة للعظمى، و29 للصغرى، وعلى محافظة قنا 43 درجة للعظمى، و30 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 44 للعظمى، و30 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 43، والصغرى 27.

فيما تكون درجات الحرارة فى مرسى مطروح 32 درجة للعظمى، و23 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 36 للعظمى، و26 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 33 للعظمى، 24 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

أغسطس المنتظر

وفقا للبيانات المناخية للمحطات التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أعلى معدلات رطوبة فى فصل الصيف تسجل فى شهر أغسطس مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

ويساعد ذلك أيضا على تهيئة الفرصة لتكون الشبورة المائيةالتى قد تكون كثيفة فى بعض الأحيان خلال ساعات الليل المتأخرة وفى الساعات الأولى من الصباح الباكر.

ومن المتوقع أن يكون معدل درجات الحرارة فى شهر أغسطس تتراوح بين 34 إلى 37 درجة مئوية.

وقد يتخلله موجات شديدة الحرارة ولكن لن تكون موجات طويلة مثلما شاهدنا في يوليو 2023.

وخلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس من المتوقع أن يمتد مرتفع العروض الوسطى مصحوبا برياح شمالية غربية تعمل على تلطيف الأجواء معلنا بذلك عن الانفراجة المنتظرة لكسر الموجة شديدة الحرارة التي نشهدها حاليا.