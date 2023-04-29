حالة الطقس اليوم السبت 29-4-2023 في مصر.. انخفاض درجات الحرارة

تشهد حالة الطقس اليوم السبت، أجواءً دافئة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية، فمائلة للدفء نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح نشطة.

كما تسقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والغربية.

حالة الطقس في سيناء

أما حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فحارة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، في القاهرة تبلغ العظمى 25 درجة، والصغرى 14، وفي الإسكندرية العظمى 21، والصغرى 15 درجة.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 23 درجة، والصغرى 14 درجة، ومدينة سيوة تسجل العظمى 23 درجة، والصغرى 17 درجات.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم السبت، في محافظة أسوان 32 درجة للعظمى، و19 للصغرى، وعلى محافظة قنا 30 درجة للعظمى، و18 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 32 للعظمى، و 19 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 28، والصغرى 17.

فيما تسجل درجات الحرارة فى مرسى مطروح 29 درجة للعظمى، و15 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 26 للعظمى، و15 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 21 للعظمى، 16 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

منخفض الهند الموسمي

بدأ منخفض الهند الموسمي بالتمدد، وهو منخفض حراري ضخم يؤثر على 3 قارات هن أسيا، أفريقيا وأوروبا.

ويبدأ هذا المنخفض في التشكل على الأراضي الهندية بداية من شهر أبريل من كل عام، ثم يتعاظم تأثيره في شهرى يونيو ويوليو.

ويسيطر على مساحة شاسعة من شبه الجزيرة العربية ويصل إلى بلاد الشام وتركيا ومصر، ويبدأ بعد ذلك في الضعف بداية من شهر سبتمبر ثم يتلاشى تماما في أكتوبر.

يلعب هذا المنخفض دورا في جذب الرياح الموسمية الإستوائية إلى الهند وجنوب شرق أسيا، ويؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق لتتجاوز في العراق وغرب إيران الـ 50 مئوية أغلب الصيف.

كما يسبب كذلك موجات حارة قوية في مصر، وقد يسجل منخفض الهند الموسمي قيم ضغط جوي منخفضة قد تصل خلال شهر يوليو إلى أدنى من 995 ملليبار.

وخلال هذه الفترة من كل عام تتعرض مصر إلى ارتفاع في درجات الحرارة، بالإضافة ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو.